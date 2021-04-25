"Миллион призов" для прошедших вакцинацию пожилых москвичей стартует 27 апреля

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В Москве будет действовать специальная поощрительная программа «Миллион призов», которая позволит вознаградить сознательных вакцинировавшихся пожилых москвичей. По словам мэра Сергея Собянина, городским властям удалось запустить ее при поддержке представителей московского бизнеса. «На сегодня удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу «Миллион призов». Спасибо всем, кто принял или собирается принять участие в этой акции», - написал градоначальник на своем сайте.

С 27 апреля года, москвичи старше 60 лет, у которых есть московский полис ОМС, сделавшие первую прививку от коронавируса, смогут получить специальную подарочную карту номиналом 1 тыс. баллов (руб.), или промокод на ту же сумму. Выдавать карты будут в московских городских поликлиниках и в других пунктах вакцинации. Чтобы получить промокод, нужно будет со вторника зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. Пожилые горожане, сделавшие первую прививку до 27 апреля или полностью завершившие вакцинацию, также смогут стать участниками программы, зарегистрировавшись на том же сайте. Потратить полученные баллы можно будет на приобретение товаров и услуг в компаниях-партнерах «Миллиона призов». «Благодаря программе «Миллион призов» мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей. А с другой - простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии. И самое главное - ускорение вакцинации спасет тысячи человеческих жизней. Дорогие мои, не откладывайте прививку. От нее зависит ваше здоровье и здоровье близких вам людей», - уверен Собянин.