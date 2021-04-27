Володин допустил происхождение коронавируса вследствие утечки из американской лаборатории

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Появление коронавирусной инфекции могло быть связано с утечкой из американской биологической лаборатории, правительство РФ должно поднять вопрос об ответственности за распространение вируса. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Исходя из того, как молчат сателлиты Соединенных Штатов Америки, как сами США молчат, можно сделать вывод один: совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые по всему миру взяли и насоздавали. Было бы правильно правительству эти вопросы тоже поднять", - сказал Володин в ходе заседания Совета законодателей РФ.

Председатель нижней палаты призвал США остановить исследования, следствием которых, по его словам, могло стать происхождение коронавируса. "И пускай думают о том, как компенсируют всем странам [издержки], которые от этого пострадали. Понятно, его [вирус] обнаружили в Ухане. Но в Ухане опять-таки лаборатория чья? Американская. Они там финансировали", - отметил он.

По словам Володина, скорей всего, параллельно ведется работа по моделированию вируса, "а делают это Соединенные Штаты Америки". Если не остановить эти исследования, мир будет "заложником новых и новых ситуаций", предупредил он.

В связи с этим политик напомнил о функционировании американских лабораторий в Грузии и Восточной Европе. "Это надо брать под контроль. И наряду с той огромной работой, которой ведется вами, правительством, эти вопросы надо поднимать. Давайте их изучим", - обратился он к вице-премьеру Татьяне Голиковой.