Космонавт Романенко рассказал, как увлечь детей космосом

16:11

Роман Романенко призывает раскрыть потенциал детей.

Фото Андрея Петрова



Детей важно заинтересовать участием в ракетно-космических кружках, авиамоделировании, развивать их интерес к естественным наукам и техническим специальностям, уверен депутат Госдумы, Герой России и летчик-космонавт Роман Романенко. По его мнению, занятия в таких секциях нужно сделать полезной альтернативой гаджетам, которым дети сейчас уделяют много времени.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы детей развивать в этом направлении, помочь им определиться с будущей профессией, - уверен депутат. - Среди них могут быть те, кто будут строить, конструировать, изобретать технические средства для полета в космос. Возможно, кто-то захочет стать космонавтом. Их потенциал нам необходимо раскрыть».

Парламентарий также ранее уже предлагал компенсировать московским родителям 50% затрат на детский спорт и на поездки к местам соревнований. По его словам, эта мера позволит эффективно популяризировать спорт среди детей и юношей мегаполиса.