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НОВОСТИ

Тимофей Баженов: Система мониторинга и контроля за всеми выбросами должна стать обязательной в России

16:11 28.04.2021

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Тимофей Баженов предлагает
ужесточить контроль за выбросами.
Фото Максима Манюрова
В России нужна специальная система мониторинга и контроля за всеми промышленными выбросами, заявил журналист, лидер общественного движения Тимофей Баженов. «Необходимо создать жесткую систему мониторинга и контроля за выбросами. Это обязательно», - отметил он, поддержав предложение о принятии закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за нанесенный вред окружающей среде.

Напомним, глава РФ России Владимир Путин в недавнем Послании Федеральному Собранию заявил, что приоритетом экологический политики России станет уменьшение объема выбросов за счет жесткого контроля и мониторинга. «Я считаю, тезис «получил прибыль убери за собой» абсолютно верный. Если ты намусорил, так будь добр - исправь ситуацию. Если ты не в состоянии сделать это по собственному желанию и подобру-поздорову, тогда государство должно заставить платить деньгами, репутацией, здоровьем и свободой», - заявил Баженов.

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