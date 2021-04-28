Тимофей Баженов: Система мониторинга и контроля за всеми выбросами должна стать обязательной в России
16:11 28.04.2021
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Тимофей Баженов предлагает
ужесточить контроль за выбросами.
Фото Максима Манюрова
Напомним, глава РФ России Владимир Путин в недавнем Послании Федеральному Собранию заявил, что приоритетом экологический политики России станет уменьшение объема выбросов за счет жесткого контроля и мониторинга. «Я считаю, тезис «получил прибыль убери за собой» абсолютно верный. Если ты намусорил, так будь добр - исправь ситуацию. Если ты не в состоянии сделать это по собственному желанию и подобру-поздорову, тогда государство должно заставить платить деньгами, репутацией, здоровьем и свободой», - заявил Баженов.
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