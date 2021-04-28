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Первые поставки вакцины "Спутник V" в Турцию будут в мае - министр здравоохранения

19:50 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция подписала контракт на поставку вакцины "Спутник V", заявил в среду министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Турция подписала соглашение о поставках <...> вакцины "Спутник V" в течение шести месяцев. Первая поставка будет в мае. Процесс выдачи разрешения на экстренное использование этой вакцины находится на завершающем этапе", - приводит слова министра Анатолийское агентство.

Кроме того, Коджа отметил, что "были переданы технологии для производства спутника в Турции".

Ранее российский фонд прямых инвестиций и турецкая фармацевтическая компания Visсoran Ilac договорились о производстве вакцины "Спутник V" в Турции.

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