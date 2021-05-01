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Вассерман: необходимо поощрять молодых ученых премиями, сопоставимыми с зарубежными

12:13 01.05.2021

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Фото из архива Анатолия Вассермана
Известный участник интеллектуальных состязаний, аналитик Анатолий Вассерман призвал российские власти поощрять научные кадры крупными премиями. «Важно поощрять молодых ученых за перспективные или внедренные разработки, премировать суммами, сопоставимыми с зарубежными. Или законодательно закрепить нулевую ипотечную ставку. Стимулировать налоговыми льготами высокотехнологичные производства, принимающие на работу вчерашних перспективных студентов», - написал Вассерман в открытом письме премьер-министру России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

По мнению Вассермана, заявленные в последнем послании главы РФ России меры поддержки высокотехнологичных производств – это подготовка к появлению новой версии социализма, «Социализм 2.0», - которая будет базироваться на вычислительных мощностях всего человечества. «Это позволит планировать производство в масштабах не одной страны, но всего мира. И, разумеется, потребуются специалисты, способные работать в новых условиях», - уверен аналитик.

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