Вассерман: необходимо поощрять молодых ученых премиями, сопоставимыми с зарубежными
12:13 01.05.2021
|Фото из архива Анатолия Вассермана
По мнению Вассермана, заявленные в последнем послании главы РФ России меры поддержки высокотехнологичных производств – это подготовка к появлению новой версии социализма, «Социализм 2.0», - которая будет базироваться на вычислительных мощностях всего человечества. «Это позволит планировать производство в масштабах не одной страны, но всего мира. И, разумеется, потребуются специалисты, способные работать в новых условиях», - уверен аналитик.
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