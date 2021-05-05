0
0
121
НОВОСТИ

Меры по поддержке экономики могут спровоцировать в США рост инфляции

19:20 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут столкнуться со значительным ростом инфляции из-за мер по поддержке экономики. Об этом сообщает в среду газета "Уолл-стрит джорнэл".

Издание анализирует сложившуюся в экономике обстановку и приходит к выводу, что "об инфляции кричит буквально все". Во-первых, резко выросли расходы федеральных властей. Во-вторых, Федеральная резервная система (ФРС) относится к угрозе инфляции слишком спокойно и не принимает превентивных мер для ее предотвращения. В-третьих, в условиях ухудшения ситуации на рынке рабочей силы в результате снижения темпов роста населения и на фоне растущей конкуренции со стороны Китая трудящиеся США оказались в выгодных условиях, чтобы добиваться повышения заработной платы. Рост расходов наемных рабочих и предприятий также будут также способствовать скачку инфляции.

"Уолл-стрит джорнэл" не исключает, что рост инфляции может в результате превысить 2%, прогнозируемые ФРС, и достичь уровня в 3%, а возможно и 5%, что может ударить по планам экономического восстановления США после пандемии.

Пока прогнозы восстановления американской экономики весьма благоприятны. В начале апреля Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по темпам роста ВВП США в текущем году до 6,4%. В понедельник президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс не исключил, что рост в этом году может превысить 7% ВВП. Для поддержания высоких темпов восстановления экономики ФРС сохраняет процентную ставку на очень низком уровне 0-0,25%. Однако уже с февраля 2021 года в США ведется дискуссия, не приведут ли такие действия вместе с новыми вливаниями средств в экономики федеральными властями к скачку инфляции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:10 05.05.2021
Накануне Дня Победы ветеран войны из Таджикистана получил гражданство РФ
0
12
19:10 05.05.2021
Для операций ВС США Черное море является ключевым - генерал
0
133
18:35 05.05.2021
В Багдаде провели несколько раундов ирано-саудовских переговоров
0
151
18:25 05.05.2021
На а борьбу с новым коронавирусом Япония выделит Индии $50,3 млн
0
185
18:10 05.05.2021
Подмосковные ветераны смогут воспользоваться бесплатным такси
0
177
17:20 05.05.2021
На фоне пандемии вновь отменен в Швейцарии военно-музыкальный фестиваль Basel Tattoo
0
221
17:10 05.05.2021
За последние 5 лет мир испытывает самые тяжелые проблемы с продовольственной безопасностью - ФАО
0
229
16:40 05.05.2021
США остаются важнейшим, естественным и незаменимым партнером Европа - Меркель
0
266
16:30 05.05.2021
С 12 мая визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз
0
257
15:30 05.05.2021
Уже в 2021 году в Берлине начнет работу аналитический центр по борьбе с эпидемиями - Меркель
0
341

Возврат к списку