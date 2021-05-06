МИД Китая полагает, что Европа нарушает суверенитет страны, заявляя о нарушении прав человека
11:09 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти считают посягательством на свой суверенитет совместное заявление глав дипломатических ведомств стран Группы семи (G7) с обвинениями в адрес КНР в проведении политики, нарушающей права человека в Гонконге, Тибете и Синьцзяне. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Это обвинения, не опирающиеся на объективные факты, <...> мы считаем это заявление грубым посягательством на суверенитет Китая", - сообщил он на регулярном брифинге.
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