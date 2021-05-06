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Блинкен: Угрозы для Украины со стороны России остаются

14:20 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что угрозы со стороны России, которая отвела лишь часть войск и техники от границ Украины, остаются. Такую позицию он изложил в четверг в Киеве на совместной пресс- конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Угрозы для Украины со стороны России остаются. Ведь Россия отвела часть войск, но значительная часть остается. И она отвела часть техники, но часть ее остается",- утверждал Блинкен.

Зеленский также выразил мнение, что "вероятность угрозы со стороны РФ может быть", и добавил, что в связи с этим "никто не хочет сюрпризов".

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