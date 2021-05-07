В Подмосковье в ходе акции «Лес Победы» уже посадили более 41 тысячи деревьев и кустарников

14:40

Фото пресс-службы правительства Московской области



Более 41 тыс. деревьев и кустарников уже посадили в Подмосковье в ходе акции «Лес Победы». Мероприятия стартовали 26 апреля. Сохранение и восстановление лесов проводится во всех городских округах. С 2013 года высаживаются деревья в память о тех, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

Эколого-патриотическая акция с участием жителей проводится по инициативе губернатора Андрея Воробьёва: «Как любая крупная экосистема, лес восстанавливается медленно, на протяжении жизни нескольких поколений. На сегодняшний день мы преодолели последствия страшной напасти 2010 года – короеда-типографа. Расчистили леса, засеяли 50 тыс. га, на многих из них уже выросли молодые сосны в 1,5-2 м высотой».

Посадить дерево в лесу или неподалеку от дома до 25 мая могут все желающие. Для этого подготовлено более 670 участков площадью свыше 115 га, планируется высадить около 280 тыс. новых деревьев и кустарников. Выбрать ближайшую площадку можно на интерактивной карте на геопортале Подмосковья в разделе «Сохраним лес 2021: Сад Памяти/Лес Победы»

Там же есть контакты ответственных за каждую территорию. На всех участках подготовлены сеянцы, саженцы и инвентарь: ведра, лопаты или мечи Колесова. Специалисты расскажут, покажут и научат, как правильно сажать деревья.

Второй год подряд в рамках акции Московская область включается в федеральную кампанию «Сад памяти». По всей стране планируется посадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в 1941-1945 годах.

Приходите с семьей и друзьями посадить свой «Лес Победы», одевайтесь по погоде, не забудьте взять резиновые сапоги и перчатки.