В Подмосковье в ходе акции «Лес Победы» уже посадили более 41 тысячи деревьев и кустарников
14:40 07.05.2021
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Фото пресс-службы правительства Московской области
Эколого-патриотическая акция с участием жителей проводится по инициативе губернатора Андрея Воробьёва: «Как любая крупная экосистема, лес восстанавливается медленно, на протяжении жизни нескольких поколений. На сегодняшний день мы преодолели последствия страшной напасти 2010 года – короеда-типографа. Расчистили леса, засеяли 50 тыс. га, на многих из них уже выросли молодые сосны в 1,5-2 м высотой».
Посадить дерево в лесу или неподалеку от дома до 25 мая могут все желающие. Для этого подготовлено более 670 участков площадью свыше 115 га, планируется высадить около 280 тыс. новых деревьев и кустарников. Выбрать ближайшую площадку можно на интерактивной карте на геопортале Подмосковья в разделе «Сохраним лес 2021: Сад Памяти/Лес Победы»
Там же есть контакты ответственных за каждую территорию. На всех участках подготовлены сеянцы, саженцы и инвентарь: ведра, лопаты или мечи Колесова. Специалисты расскажут, покажут и научат, как правильно сажать деревья.
Второй год подряд в рамках акции Московская область включается в федеральную кампанию «Сад памяти». По всей стране планируется посадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в 1941-1945 годах.
Приходите с семьей и друзьями посадить свой «Лес Победы», одевайтесь по погоде, не забудьте взять резиновые сапоги и перчатки.
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