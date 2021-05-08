Координатор “ЛизаАлерт” Олег Леонов рассказал о системе быстрой навигации в лесу

20:38

Специально развешенные в лесных территориях ярко-оранжевые таблички помогут людям самостоятельно ориентироваться, если они заблудились, рассказал координатор отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов. По его словам, указатели, размещаемые в рамках проекта "Стрелки", хорошо видны издалека и легко привлекают внимание человека, под ними во многих местах размещена инструкция, в которой кратко написано, что делать, если человек заблудился. «Там, где установлены подобные указатели, количество заявок на поиск сократилось до минимума. Они помогают людям выйти из леса самостоятельно, даже если они заблудились. Проект экономит ресурсы отряда - мы исключаем из зоны поисков огромные лесные участки и тратим свои силы на другие заявки, давая больше шансов на спасение другим потерявшимся», - отметил Олег Леонов.

«Мы постоянно выезжаем в леса, где повесили стрелки ранее, чтобы проверить направление указателей, скорректировать, если необходимо. С каждым годом число заявок на поиск людей увеличивается. Анализируя количество пропаж и места обнаружения пропавших, мы планируем, где будем дальше развешивать указатели. На очереди Одинцовский городской округ как один лидирующих по количеству потерявшихся в лесах по нашей статистике, - сообщил Владимир Святловский, руководитель проекта "Стрелки" отряда "ЛизаАлерт".

