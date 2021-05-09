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Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета..." на случай гибели главы государства

09:10 09.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", которым предусматривается передача президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы государства. Об этом сообщило в воскресенье агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

"Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр", - отметили в президентской пресс-службе.

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