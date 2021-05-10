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НОВОСТИ

Тележурналист Евгений Попов: Память о военных корреспондентах должна жить

00:14 10.05.2021

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Фото Марии Поповой
Память фронтовых журналистов и фотокорреспондентов необходимо увековечить, считает тележурналист Евгений Попов. По его словам, он сам работал в «горячих точках», но не может в полной мере осознать, что испытывали сотрудники СМИ в годы войны. «Думаю, им было тяжелее, чем современным журналистам. Мы уезжаем в командировки и возвращаемся в свои мирные дома. Они были на передовой все годы войны. И не просто готовили репортажи, снимали на фото- и кинокамеры, но и доблестно сражались с врагом. Каждый из них, прежде всего, был солдатом и только потом корреспондентом», - считает Попов.

Как считает тележурналист, большинство военкоров остались «рядовыми войны». «Они честно выполнили свой долг. Но мы ничего о них не знаем. И это несправедливо, — заявил Попов в День Победы. – Необходимо увековечить память о фронтовых корреспондентах и фотографах». 

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