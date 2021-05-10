Тележурналист Евгений Попов: Память о военных корреспондентах должна жить
00:14 10.05.2021
|Фото Марии Поповой
Как считает тележурналист, большинство военкоров остались «рядовыми войны». «Они честно выполнили свой долг. Но мы ничего о них не знаем. И это несправедливо, — заявил Попов в День Победы. – Необходимо увековечить память о фронтовых корреспондентах и фотографах».
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