Боррель заявил, что отношения ЕС и США улучшаются, а с Россией - нет

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

"Наши отношения с США меняются, теперь у нас сильное партнерство. Это особенно стало понятно после саммита G7, - сказал он. - Мы обсудим [в ходе заседания] и Россию, с которой, наоборот, они не улучшаются".