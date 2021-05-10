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НОВОСТИ

Боррель заявил, что отношения ЕС и США улучшаются, а с Россией - нет

10:40 10.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

"Наши отношения с США меняются, теперь у нас сильное партнерство. Это особенно стало понятно после саммита G7, - сказал он. - Мы обсудим [в ходе заседания] и Россию, с которой, наоборот, они не улучшаются".

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