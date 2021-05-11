В кабмин направлены поправки о штрафах до 30 тыс. руб. за выброшенных питомцев
12:32 11.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников разработали и направили на отзыв кабмина проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, включающий в том числе введение штрафа до 30 тысяч рублей за оставление домашних животных без владельца.
"Сегодня с моим соавтором Павлом Крашенинниковым направляем в правительство на получение отзыва целый пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, направленных на защиту животных", - сообщил Бурматов на своей странице в Instagram во вторник. "Штраф за выброшенных питомцев до 30 тысяч рублей", - добавил он.
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