Модернизация мусорного оборудования потребует более 1 млрд рублей
10:32 12.05.2021 Источник: Известия
Представители отрасли считают, что мера поддержки будут стимулировать компании переходить на современные экологичные технологии. Но реализация проекта потребует большей прозрачности и обоснования, считают эксперты.
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