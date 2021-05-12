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НОВОСТИ

Модернизация мусорного оборудования потребует более 1 млрд рублей

10:32 12.05.2021 Источник: Известия

На модернизацию мусорного оборудования в России необходимо более 1 млрд рублей до конца года из федерального бюджета. Такое обоснование субсидий в числе прочих мер поддержки отрасли подготовил Российский экологический оператор (РЭО) по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. Финансирование предложено направить на возмещение компаниям до 25% лизинга техники по обработке и утилизации отходов. На покупку новых мусоровозов, мусорных контейнеров и фандоматов планируется выделить дополнительные субсидии, сказали «Известиям» в РЭО.

Представители отрасли считают, что мера поддержки будут стимулировать компании переходить на современные экологичные технологии. Но реализация проекта потребует большей прозрачности и обоснования, считают эксперты.

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