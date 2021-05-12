СберИнвестор выпустил новое мобильное приложение для розничных инвесторов

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Сбер дополнил свой продукт "Сбербанк Инвестор" новым мобильным приложением "СберИнвестор" для розничных инвесторов, которое создали с учетом пожеланий пользователей и возможностей технической платформы компании. Клиенты могут пользоваться уже привычными им инструментами для инвестирования, однако их список будет расширяться для охвата интересов всех категорий инвесторов и эмитентов.

«Мы рады представить "СберИнвестор" — новое мобильное приложение для инвестиций на финансовых рынках, - заявил и. о. директора Департамента глобальных рынков Сбербанка Владимир Яровой. - Разрабатывая его, мы постарались учесть все пожелания наших клиентов и лучшие практики отрасли. "СберИнвестор" — это не только удобный инструмент для активных торговых операций на финансовых рынках. Мы сделали особый упор на обучении: пользователи могут осваивать инвестиции – читать статьи, смотреть видео - прямо в приложении. К тому же в "СберИнвесторе" будут публиковаться обзоры от одной из лучших аналитических команд на рынке SberCIB, а также от других ведущих экспертов. Новый интерфейс поможет клиентам сэкономить время: они смогут совершать сделки с ценными бумагами в один клик на основе аналитических обзоров, а также воспользоваться подборкой готовых продуктов любого уровня с учетом рыночной конъюнктуры. В будущем мы сделаем "СберИнвестор" еще более удобным и функциональным».

Приложение уже доступно для скачивания в AppStore, чуть позже оно появится и в Google Play. При этом приложение "Сбербанк Инвестор" пока по-прежнему будет работать.