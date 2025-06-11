Очевидно, что Газа — это непригодное для жизни место. Ее нужно восстановить... - Белый дом

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что, по мнению американской администрации, сектор Газа сейчас является непригодным для жизни местом, которое нужно восстановить, положив конец нынешнему конфликту.

«Президент [США Дональд Трамп] считает, что сейчас ситуация в Газе крайне плачевная <…>, президент реалистично оценивает положение дел в регионе, — сказала Ливитт на регулярном брифинге. — Очевидно, что Газа — это непригодное для жизни место. Ее нужно восстановить с помощью наших партнеров, и президент хочет, чтобы это произошло». Пресс-секретарь также подчеркнула, что главным приоритетом вашингтонской администрации сейчас является освобождение всех заложников «и скорейшее прекращения этого конфликта».