Очевидно, что Газа — это непригодное для жизни место. Ее нужно восстановить... - Белый дом
22:00 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что, по мнению американской администрации, сектор Газа сейчас является непригодным для жизни местом, которое нужно восстановить, положив конец нынешнему конфликту.
«Президент [США Дональд Трамп] считает, что сейчас ситуация в Газе крайне плачевная <…>, президент реалистично оценивает положение дел в регионе, — сказала Ливитт на регулярном брифинге. — Очевидно, что Газа — это непригодное для жизни место. Ее нужно восстановить с помощью наших партнеров, и президент хочет, чтобы это произошло». Пресс-секретарь также подчеркнула, что главным приоритетом вашингтонской администрации сейчас является освобождение всех заложников «и скорейшее прекращения этого конфликта».
НОВОСТИ
- 21:45 11.06.2025
- Путин: Нужно думать, как при необходимости, загрузить предприятия ОПК производством гражданской продукции
- 20:30 11.06.2025
- Сербия могла бы восстановить на Украине «два небольших города или один маленький регион» - Вучич
- 20:24 11.06.2025
- На алтайском курорте «Манжерок» открылась выставка художника Ерболата Нуриманова
- 18:30 11.06.2025
- ЕК не станет заниматься ограничением доступа к соцсетям подростков до 15 лет, это - компетенция стран-членов
- 18:05 11.06.2025
- В комиссии по законопроектам обсуждают предложение о снижении возраста уголовной ответственности по ряду преступлений
- 17:40 11.06.2025
- Румыния грубо вмешивается во внутренние дела Молдавии, обещая поддержку Санду — Додон
- 17:12 11.06.2025
- Цена нефти Brent на ICE превысила $68 за баррель
- 17:00 11.06.2025
- Помощь Украине и отказ от российских энергоресурсов убили экономику ЕС — Орбан
- 16:32 11.06.2025
- Таяние ледников в Гренландии в мае ускорилось в 17 раз
- 16:12 11.06.2025
- Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с Путиным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать