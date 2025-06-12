В Москве 12 июня будет прохладно и облачно - синоптики

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 23 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице воздух прогреется до 21-23 градусов тепла. В ночь на пятницу температура опустится до 12-14 градусов тепла. Ветер будет восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.