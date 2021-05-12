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В Госдуме считают, что государственная идеология должна "пронизывать школьную программу"

16:32 12.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме заявили о необходимости идеологической пропаганды в школах. Она должна пронизывать всю программу, считает депутат.

Учителям стоит заниматься не только образованием детей, но и их воспитанием.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. Парламентарий выразил сожаление, что Россия «становится похожей на Америку».

«Я думаю, что и в советское время хватало преступности, это не панацея, не решение проблемы. Отсутствие идеологии, разброс мнений в учебниках, нет контроля в интернете, пропаганда антисоциальных и антигуманных ценностей — это большая проблема. Конечно, нужна государственная идеология, она должна пронизывать всю школьную программу. Школа должна заниматься не только образованием, но и воспитанием. В этом корень проблем тех событий, которые происходят периодически в России. К сожалению, Россия становится похожей на Америку. Это плохо, печально. Государственная идеология нужна, патриотические идеалы, гуманистические — это то, чем всегда была сильна Россия, русская культура. Их надо пропагандировать».

Ранее детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец сочла причиной нападения на школу в Казани «абсолютное отсутствие государственной идеологии». Уполномоченная отметила, что пока в стране школьники не будут заняты внеурочно, как это было в СССР, такие трагедии будут повторяться.

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