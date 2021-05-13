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По подозрению в даче взятки в Шереметьево задержан бывший вице-губернатор Мордовии

22:10 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин задержан в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в даче взятки в размере 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"По имеющейся моей информации, Алексей Меркушкин, бывший вице-губернатор правительства Мордовии и младший сын бывшего губернатора Самарской области, был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Минск. Задержан он в рамках расследования уголовного дела о даче взятки начальнику отделения мордовского центробанка в размере 7 млн рублей за непринятие мер по проверке, скрывшей серьезные нарушения в деятельности банка "Мордовпромстройбанк", одним из бенефициаров которого был Меркушкин-младший", - сказал он.

Кроме того, по словам Хинштейна, в производстве республиканского СК находится еще одно уголовное дело, по которому проходит Меркушкин-младший. "Оно связано с хищением бюджетных средств при покупке республиканской собственности комплекса "Мордовэкспоцентр" по заведомо не соответствующий действительности стоимости. По версии следствия, хищение бюджетных средств составило 217 млн рублей. Уголовные дела возбуждены еще в прошлом году", - сказал он.

По его словам, уголовное дела возбуждены по статьям 290 УК РФ ("Получение взятки") и 291 УК РФ ("Дача взятки").

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