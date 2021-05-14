15:40

Сбер расширил возможности подписки СберПрайм, не изменив ее цену – 199 рублей в месяц. Теперь в подписку включены финансовые сервисы – популярная СберКарта с бесплатным обслуживанием и возможностью получать повышенные бонусы от СберСпасибо.

«За последний месяц подписка СберПрайм значительно расширилась, – отметил Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка. – Появился новый партнер – СберМегаМаркет, появились выгодные предложения, в том числе от СБЕР ЕАПТЕКИ, бесплатная связь от СберМобайл, увеличение контента от кинотеатра Okko. С добавлением финансовых сервисов подписка стала еще привлекательнее, так что больше людей смогут оценить ее преимущества. В СберПрайм также добавлена СберКарта, которая уже является популярным продуктом у клиентов. Ее можно оформить в СберБанк Онлайн или в офисах банка».

Напомним, что подписка СберПрайм – это возможность пользоваться продуктами и услугами Сбера и его экосистемы на самых выгодных условиях. Помимо СберКарты она включает в себя видео- и музыкальный стриминг (онлайн-кинотеатр Okko и СберЗвук), заказ еды (СберМаркет, Delivery Club и Самокат), лекарств (СБЕР ЕАПТЕКА) и такси (Ситимобил), хранение файлов (СберДиск), сотовую связь (СберМобайл) и маркетплейс товаров на все случаи жизни (СберМегаМаркет).

Подробнее – на сайте банка: возможности СберКарты и подписка СберПрайм.