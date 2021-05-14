Сбер расширил возможности подписки СберПрайм
15:40 14.05.2021
Сбер расширил возможности подписки СберПрайм, не изменив ее цену – 199 рублей в месяц. Теперь в подписку включены финансовые сервисы – популярная СберКарта с бесплатным обслуживанием и возможностью получать повышенные бонусы от СберСпасибо.
«За последний месяц подписка СберПрайм значительно расширилась, – отметил Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка. – Появился новый партнер – СберМегаМаркет, появились выгодные предложения, в том числе от СБЕР ЕАПТЕКИ, бесплатная связь от СберМобайл, увеличение контента от кинотеатра Okko. С добавлением финансовых сервисов подписка стала еще привлекательнее, так что больше людей смогут оценить ее преимущества. В СберПрайм также добавлена СберКарта, которая уже является популярным продуктом у клиентов. Ее можно оформить в СберБанк Онлайн или в офисах банка».
Напомним, что подписка СберПрайм – это возможность пользоваться продуктами и услугами Сбера и его экосистемы на самых выгодных условиях. Помимо СберКарты она включает в себя видео- и музыкальный стриминг (онлайн-кинотеатр Okko и СберЗвук), заказ еды (СберМаркет, Delivery Club и Самокат), лекарств (СБЕР ЕАПТЕКА) и такси (Ситимобил), хранение файлов (СберДиск), сотовую связь (СберМобайл) и маркетплейс товаров на все случаи жизни (СберМегаМаркет).
Подробнее – на сайте банка: возможности СберКарты и подписка СберПрайм.
Новости
- 15:32 14.05.2021
- Трамп намерен возобновить участие в митингах в июне - New York Post
- 15:12 14.05.2021
- Онлайн-издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов - Минюст РФ
- 15:00 14.05.2021
- Украину превращают в антипод России, уверен Путин
- 14:57 14.05.2021
- Семь тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три дня
- 14:32 14.05.2021
- Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн в день кибератаки - Bloomberg
- 14:12 14.05.2021
- Устроивший стрельбу в казанской школе предлагал сокурснику вступить в секту
- 14:00 14.05.2021
- Дальность полета гиперзвуковых ракет армии США будет достигать более 2775 км
- 13:32 14.05.2021
- Литва вышла на второе место в Европе по уровню заболеваемости коронавирусом
- 13:20 14.05.2021
- Канцлер Австрии решил поднять флаг Израиля на здании своей канцелярии в знак солидарности
- 13:10 14.05.2021
- Собянин дал старт проходке тоннеля желтой линии метро от «Пыхтино» до «Рассказовки»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать