Сбер вошел в число лучших мировых инноваторов 2021 года

18:05

Сбербанк получил несколько наград престижной международной премии «Инноваторы года» (The Innovators 2021). Эта премия ежегодно присуждается журналом Global Finance и отмечает успехи организаций, которые регулярно находят новые подходы и разрабатывают новые инструменты в области финансов.

Cбербанк признан выдающимся инноватором 2021 года:

– в области управления денежными средствами за «Крупные переводы и платежи через СберБанк Онлайн в канале СберПервый» (2021 Outstanding Innovator in Cash Management for «Large amounts transfers and payments in Sberbank online»);

– в области платежей за сервис «Оплата одним взглядом» (2021 Outstanding Innovator in Payments for «Paying with a glance»);

– в области кризисного финансирования в регионе Центральной и Восточной Европы за «Маркетинг с замкнутой обратной связью для перевода бизнеса в онлайн» (The 2021 Outstanding Crisis Finance Innovator in Central and Eastern Europe for «Closed-Loop marketing for moving a business online»).

«Наша главная задача – сделать жизнь наших клиентов проще, помочь им сберечь своё время и средства. А ключ для решения этой задачи – новые технологии, которые помогают нам предоставлять лучшие сервисы. Наши клиенты уже оценили их преимущества. Многие из них, например, с удовольствием пользуются сервисом «Оплата одним взглядом», которое высоко оценило профессиональное сообщество», – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Все победители премии отбирались редакционной коллегией Global Finance при участии репортеров-экспертов, специализирующихся в отраслях деятельности инноваторов. Для участия в конкурсе требовалось подать заявку.