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Из-за нехватки топлива для электростанции сектора Газа может остаться без света

13:30 16.05.2021 Источник: Интерфакс

У палестинцев из сектора Газа, как ожидается, в воскресенье закончится топливо для их электростанции, сообщает The Times of Israel.

Издание поясняет, что с момента начала почти неделю назад операции по нанесению ударов по Газе Израиль приостановил работу основного трубопровода для поставок туда топлива для электростанции. В итоге сейчас у жителей сектора Газа есть электричество в течение только четырёх-пяти часов в день.

Теперь, если электростанция и вовсе прекратит работу, палестинцев из Газы ожидают еще большие трудности с электричеством.

"У них нет топлива, и им будет сложно обеспечивать работу электростанции. Это сильно повлияет на то, сколько в Газе электричества", - сказал представитель Армии обороны Израиля Хидай Зильберман.

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