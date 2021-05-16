Конкурс по поддержке студенческих научных обществ может стать ежегодным - Минобрнауки
13:40 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В субботу министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе форума заявил, что лучшие студенческие научные общества российских университетов получат поддержку на общую сумму 100 млн рублей. Средства они смогут направить прежде всего на проведение мероприятий.
"Мы планируем, что этот конкурс станет ежегодным. В рамках конкурса студенческие научные общества получат дополнительные ресурсы для своей деятельности. Мы хотим в том числе в рамках данного форума спросить у представителей студенческих научных обществ, а на что бы вы хотели вот эти дополнительные ресурсы потратить? Во что бы вы хотели их вложить? На какую деятельность вам сложно сегодня получить финансирование", - сказал Ведехин.
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