Генсек ООН считает, что боевые действия между Израилем и Палестиной должны немедленно прекратиться
18:10 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Бои должны прекратиться. Ракеты и минометы с одной стороны и воздушные и артиллерийские удары с другой должны быть остановлены. Я призываю все стороны внять этому призыву", - сказал он.
Генсек также отметил, что кровопролитие продолжается до сих пор. "Кровавая расправа продолжилась сегодня. Этот бессмысленный круг массовых убийств, террора и разрушения должен быть прекращен немедленно", - заявил глава всемирной организации, отметив, что все участники конфликта должны соблюдать международное гуманитарное право и права человека.
Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.
Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о 202 погибших и порядка 5,6 тысячи раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем: в секторе Газа убит 181 палестинец, еще 21 - на Западном берегу реки Иордан.
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