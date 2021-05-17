Законопроект об электронном документообороте нужно доработать, считают в Сбербанке

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Предложения бизнеса не были учтены в нынешней версии законопроекта об электронном документообороте, который в итоге не позволит решить проблемы предпринимателей, считает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, которые приводит «Прайм», создание электронного дубликата документа требует согласия всех подписавших его сторон, что дорого и крайне сложно осуществимо на практике.

Ранее законопроект регулирующий порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением их юридической значимости был одобрен в правительстве, планируется распространить его действие на практически все документы. Как отмечает Кузнецов, законопроект стал ключевой темой программы «Цифровая экономика» и его готовили три года. «Тем не менее предложения бизнес-сообщества не были учтены, а результатом стал текст, который нивелирует положительный экономический эффект и порождает новые регуляторные барьеры, - отметил зампред Сбербанка. - Законопроект построен так, что создать электронный дубликат бумажного документа можно с согласия всех подписантов этого документа (например, договор вклада подписан банком и заемщиком; они же и должны согласовать перевод в электронный вид) или с привлечением лицензированной организации, независимой от подписантов».

В подавляющем большинстве случаев, как говорит Станислав Кузнецов, невозможно или очень дорого отыскивать заемщика, чтобы он согласовал перевод в электронный вид старого договора, а привлечение третьей стороны для конвертации банковских документов законопроектом исключается. «Очень рассчитываем на то, что в ходе работы над законопроектом в Государственной думе нам удастся донести необходимость принятия норм, которые пишутся не формально, а действительно решают проблемы бизнеса и государства", — констатировал представитель Сбербанка, отметивший, что сейчас бумажный документооборот является мощным обременением для представителей бизнеса, поскольку требует огромных затрат. В частности, Сбербанк хранит порядка 12 млрд листов бумажных документов, ежегодные траты на их хранение составляют 2,5 млрд руб.