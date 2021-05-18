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НОВОСТИ

Си Цзиньпин и Владимир Путин примут участие в закладке ядерного проекта

08:45 18.05.2021

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 19 мая в онлайн-формате примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского объекта в области атомной энергетики.

Об этом сообщила 18 мая официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин 19 мая в онлайн-режиме будут присутствовать на церемонии начала строительства китайско-российского объекта, возводимого по программе сотрудничества в области атомной энергетики», — говорится в заявлении.

ИА EADaily

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