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Напавшего на школу в Казани поставили на учет как склонного к суициду - источник

10:20 18.05.2021 Источник: Газета.Ru

Арестованного Ильназа Галявиева, который обвиняется в вооруженном нападении на школу в Казани, поставили в СИЗО на профилактический учет как склонного к суициду, передает РИА «Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Он состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида», — сказал собеседник агентства.

По его словам, за Галявиевым теперь будет осуществляться строгий контроль.

Накануне в Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что его доставят в Москву для проведения психиатрической экспертизы. Как сообщал секретарь центрального штаба ОНК Алексей Мельников, в настоящее время Галявиев содержится в одиночной камере следственного изолятора, он также находится под круглосуточным видеонаблюдением.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В результате нападения погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения завели уголовное дело о массовом убийстве.  Газета.Ru

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