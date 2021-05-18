Напавшего на школу в Казани поставили на учет как склонного к суициду - источник
10:20 18.05.2021 Источник: Газета.Ru
Арестованного Ильназа Галявиева, который обвиняется в вооруженном нападении на школу в Казани, поставили в СИЗО на профилактический учет как склонного к суициду, передает РИА «Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
«Он состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида», — сказал собеседник агентства.
По его словам, за Галявиевым теперь будет осуществляться строгий контроль.
Накануне в Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что его доставят в Москву для проведения психиатрической экспертизы. Как сообщал секретарь центрального штаба ОНК Алексей Мельников, в настоящее время Галявиев содержится в одиночной камере следственного изолятора, он также находится под круглосуточным видеонаблюдением.
11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В результате нападения погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения завели уголовное дело о массовом убийстве. Газета.Ru
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