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Земан извинился за бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году

15:00 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Чехии Милош Земан во вторник во время переговоров со своим сербским коллегой Александаром Вучичем, находящимся с визитом в Чехии, извинился за бомбардировки Югославии, которые НАТО осуществило в 1999 году. Об этом сообщил в "Твиттере" пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек.

"Президент республики Милош Земан в присутствии сербского президента Александара Вучича публично извинился за бомбардировки [силами НАТО] Югославии в 1999 году", - отметил Овчачек. Он добавил, что Земан "лично попросил у сербского народа прощения".

Чехия вступила в НАТО 12 марта 1999 года, а бомбардировки Югославии силами альянса осуществлялись с 24 марта до 10 июня 1999 года. Земан, занимавший в то время пост чешского премьер-министра, резко протестовал против действий НАТО, подчеркивая историческую и культурную близость народов Чехии и Югославии. Власти республики отказали, в частности, в посадках на национальной территории самолетам альянса, участвовавшим в операции против Югославии.

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