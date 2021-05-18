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НОВОСТИ

Испания возвращает в Марокко прорвавшихся в Сеуту нелегалов

15:12 18.05.2021 Источник: Интерфакс

Власти Испании во вторник постепенно возвращают в Марокко тысячи прибывших оттуда в Сеуту нелегальных иммигрантов, сообщает газета "Паис".

По информации министра внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласки, 2,7 тыс. нелегалов, добравшихся до Сеуты на этой неделе, уже отправлены обратно в Марокко.

Это не означает, что кризис в Сеуте преодолен, так как ранее туда прибыли за короткий промежуток времени 6 тыс. нелегалов.

Во вторник десятки человек продолжают попытки добраться до испанской территории, в том числе - вплавь. В Сеуте развернуты военные: их задача - препятствовать попыткам мигрантов попасть в Испанию.

Глава правительства Испании Педро Санчес заверил, что будет принимать меры по преодолению кризиса.

"Сейчас мой приоритет - это нормализация ситуации в Сеуте. Граждане там должны знать, что правительство Испании их поддерживает, причем - максимально решительно, чтобы обеспечить их безопасность в любых ситуациях", - написал он в своем твиттере.

Со своей стороны, глава Сеуты Хуан Хесус Вивас призвал власти быстро возвращать нелегалов в Марокко.

"С Марокко у нас действуют договоренности, согласно которым мы имеем право немедленно проводить принудительные возвращения нелегалов", - сказал Вивас.

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