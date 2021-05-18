0
0
0
НОВОСТИ

Соглашения по ценам на сахар и масло продлевать не планируется - Минсельхоз

17:00 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло не планируется продлевать, реализация мер поддержки производителей будет продолжена. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованные в предприятиях розничной торговли, будут сохранены. Минсельхоз рассчитывает на понимание участников рынка и должный контроль со стороны региональных органов управления АПК. Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло", - подчеркнул глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.

В Минсельхозе напомнили, что 1 июня 2021 года истекает срок соглашения по стабилизации цен на сахар, заключенного между Минсельхозом, Минпромторгом и крупнейшими представителями рынка. Аналогичное соглашение по подсолнечному маслу прекратит свое действие 1 октября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 18.05.2021
Дума запрещает причастным к экстремистским организациям избираться депутатами
0
77
16:12 18.05.2021
Северная Македония объявила о высылке российского дипломата - портал
0
115
16:00 18.05.2021
Путин наградил орденами Чайку и Беглова
0
130
15:40 18.05.2021
Дизайн приложения "СберБанк Онлайн" отмечен международной премией A' Design Award & Competition
0
164
15:32 18.05.2021
Израильские арабы бастуют в знак протеста против ударов по сектору Газа - СМИ
0
160
15:12 18.05.2021
Испания возвращает в Марокко прорвавшихся в Сеуту нелегалов
0
152
15:00 18.05.2021
Земан извинился за бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году
0
174
14:32 18.05.2021
Дума приняла закон об освобождении от медкомиссии призывников с отсрочкой по учебе
0
164
14:12 18.05.2021
Состояние Фургала резко ухудшилось после перенесенного им ковида в СИЗО - защита
0
168
14:00 18.05.2021
За работу в Арктике осужденным может быть сокращен срок наказания - глава Минюста
0
212

Возврат к списку