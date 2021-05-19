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Собянин назвал бредом идею РЖД на месте снесённого стадиона "Локомотив" построить жильё

15:05 19.05.2021 Источник: НГ-Online

Мэр Москвы Сергей Собянин подверг критике идею о застройке территории "РЖД Арены" жильем.

"Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то.

Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься.

Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона", - написал мэр в своем блоге

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