Собянин назвал бредом идею РЖД на месте снесённого стадиона "Локомотив" построить жильё
15:05 19.05.2021 Источник: НГ-Online
Мэр Москвы Сергей Собянин подверг критике идею о застройке территории "РЖД Арены" жильем.
"Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то.
Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься.
Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона", - написал мэр в своем блоге
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