Медицина и IT - наиболее перспективные сферы для научного прорыва в РФ, считает Мишустин
18:30 22.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает медицину и IT наиболее перспективными сферами для научного прорыва в России. Отвечая в субботу по видео-конференц-связи на вопросы участников марафона "Новое знание", председатель правительства назвал главные приоритетные направления, где исследования могут дать лучшие результаты.
Говоря о сферах, где возможны технологические прорывы, глава кабинета министров в первую очередь назвал "медико- биологическое направление". "Здоровье человека, увеличение продолжительности и качества жизни были и остаются приоритетом для правительства России. В этой сфере у нас большой задел, особенно в области фундаментальной клинической медицины", - указал Мишустин. "В прошлом году Россия стала безусловным лидером по созданию эффективной вакцины против коронавируса, сейчас у нас уже четыре таких препарата, идет массовая вакцинация граждан, налаживается производство за рубежом", - привел пример председатель правительства.
В качестве второго направления он назвал сферу IT. "Учитывая традиционную силу России в математических дисциплинах, есть много возможных точек для прорыва. Это и создание систем кибербезопасности, и формирование типовых программных продуктов для роботов, включая домашних, промышленных, медицинских, развлекательных, решения для беспилотного транспорта", - перечислил премьер-министр. Он отметил, что "правительство видит большой потенциал для использования таких машин не только для личных нужд наших граждан, но и в промышленности, а также для доставки грузов".
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