В крупнейшем вузе Камчатки увеличат число бюджетных мест по туризму - Чернышенко

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник во время встречи со студентами Камчатского государственного университета (КамГУ) имени Витуса Беринга в Петропавловске- Камчатском заявил о необходимости увеличения числа бюджетных мест в вузе по туристическому направлению более чем в 2 раза.

"Знаю, что у вас сейчас около 13 [бюджетных мест] на этом направлении, что, конечно, мало. Надо это [число] кратно увеличивать, но для этого нужно пропагандировать и обеспечивать связку [вуза] с бизнесом", - рассказал Чернышенко.

В беседе со студентами он также отметил, что профессий в сфере туризма много, это перспективное направление. По словам Чернышенко, в ближайшее время на Камчатке туристическая сфера будет заметно развиваться.