В крупнейшем вузе Камчатки увеличат число бюджетных мест по туризму - Чернышенко
07:00 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник во время встречи со студентами Камчатского государственного университета (КамГУ) имени Витуса Беринга в Петропавловске- Камчатском заявил о необходимости увеличения числа бюджетных мест в вузе по туристическому направлению более чем в 2 раза.
"Знаю, что у вас сейчас около 13 [бюджетных мест] на этом направлении, что, конечно, мало. Надо это [число] кратно увеличивать, но для этого нужно пропагандировать и обеспечивать связку [вуза] с бизнесом", - рассказал Чернышенко.
В беседе со студентами он также отметил, что профессий в сфере туризма много, это перспективное направление. По словам Чернышенко, в ближайшее время на Камчатке туристическая сфера будет заметно развиваться.
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