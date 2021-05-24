Сбербанк поможет клиентам перевести деньги из Казахстана в Китай

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Сбербанк первым в Казахстане внедрил сервис моментальных переводов в Китай через мобильное приложение СберБанк Онлайн. Банк успешно завершил сертификацию в международной платежной системе UnionPay International и провел транзакцию по переводу денег на карту UnionPay в Китае.

«Мы продолжаем развивать наш платежный хаб в Среднеазиатском регионе, старший вице-президент, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев. - Запуск P2P-переводов из Казахстана в Китай — еще один шаг для укрепления связей между соседствующими и растущими экономиками. Клиенты смогут сократить время проведения операций, а экономика получит импульс для развития трансграничного бизнеса».

По требованиям китайского законодательства сумма одного перевода составляет до 5000 USD в сутки на одну карту. Для осуществления платежа необходимо указать номер карты, фамилию и имя получателя, а также город проживания. Получателем может являться физическое лицо — резидент КНР. Сбербанк Казахстан - полноправный участник Международной платежной системы UnionPay International с 2014 года, выпускает и принимает карты UnionPay в сети банкоматов и POS-терминалов.

Отметим, что ранее Сбербанк также внедрил эксклюзивный сервис переводов между физическими лицами из Казахстана в Россию и обратно по номеру телефона, а также платежный сервис по переводу денег по номеру карты в Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. За 2020 год количество Р2Р-переводов (переводы Person to Person, то есть от человека к человеку) выросло на 200%, а платежей — на 48%. В целом в прошлом году через Сбербанк Казахстан люди провели более 500 тыс. международных Р2Р-переводов, из них 83% — в Россию.