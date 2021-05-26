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Партнер токийской Олимпиады призвал японского премьера отменить игры из-за коронавируса

07:37 26.05.2021 Источник: Интерфакс

Японская газета Asahi Shimbun - официальный партнер Олимпийских игр 2020 года в Токио - призвала правительство Японии отменить игры в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.

"Мы просим премьер-министра (Есихидэ - ИФ) Сугу спокойно и объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене мероприятия этим летом", - говорится в редакционной статье газеты.

Она ссылается на риски для общественной безопасности и нагрузку на медицинскую систему в условиях пандемии COVID-19.

Ранее руководителям национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов, Международному олимпийскому комитету и Международному паралимпийскому комитету, а также правительству Японии и губернатору японской столицы Юрико Коикэ была подана собравшая за девять дней свыше 350 тыс. подписей петиция об отмене Олимпиады.

Инициатор кампании "Остановить Олимпиаду в Токио" Кэндзи Уцуномия заявил на пресс-конференции, что Олимпийские игры, которые в 2020 году уже были перенесены на год, могут быть проведены только тогда, когда Япония сможет без всяких оговорок принять гостей и спортсменов.

"Мы сейчас находимся не в такой ситуации, поэтому Игры должны быть отменены", - сказал он.

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