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Российские ВУЗы готовы к приему документов в установленные сроки - Фальков

20:45 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все российские вузы готовы провести приемную кампанию в установленные сроки, подача документов начнется 20 июня, зачисление состоится 17 августа, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Все вузы, конечно, готовы к приемной кампании. Начнется 20 июня подача документов. Зачисление, это особенность этой приемной кампании, состоится 17 августа в одну волну. Это упрощает и делает более прозрачным всю приемную кампанию, пространство выбора у абитуриентов увеличивается", - заявил Фальков, отвечая на вопрос, готовы ли вузы к приемной кампании.

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