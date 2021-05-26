Российские ВУЗы готовы к приему документов в установленные сроки - Фальков
20:45 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все российские вузы готовы провести приемную кампанию в установленные сроки, подача документов начнется 20 июня, зачисление состоится 17 августа, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
"Все вузы, конечно, готовы к приемной кампании. Начнется 20 июня подача документов. Зачисление, это особенность этой приемной кампании, состоится 17 августа в одну волну. Это упрощает и делает более прозрачным всю приемную кампанию, пространство выбора у абитуриентов увеличивается", - заявил Фальков, отвечая на вопрос, готовы ли вузы к приемной кампании.
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