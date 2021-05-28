Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России"

19:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Госдумы и бывший прокурор Республика Крым Наталья Поклонская снимает свою кандидатуру с предварительного голосования партии "Единая Россия", на котором должны определиться кандидаты на выборы в федеральный парламент нового созыва.

"Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой", - сказала Поклонская в видеообращении, размещенном в пятницу в ее Telegram-канале.

Она не уточнила, куда именно уходит.