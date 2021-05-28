Роскомнадзор предупредил "Канал Disney" из-за героя-гея

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор направил профилактическое письмо в адрес телеканала "Канал Disney" о недопустимости распространения вредного для детей контента. Об этом в пятницу сообщается на сайте службы.

"В письме отмечается, что российским законодательством подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей (ст. 5 федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию")", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомства уточнили, что компания Disney выпустила короткометражный анимационный фильм Out ("Выход"), в котором главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Там напомнили, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации является административным правонарушением.

"Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей", - говорится в сообщении.