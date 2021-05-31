Целый ряд сигналов из Москвы в предстоящие дни будут для США некомфортными - Рябков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон в предстоящие дни получит целый ряд некомфортных сигналов из Москвы. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы - я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне, я не знаю, как она пройдет, - для них будут некомфортными, в том числе в предстоящие дни", - указал замминистра.