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Киев считает угрозой для себя "настоящее союзное государство" РФ и Белоруссии - Зеленский

22:40 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что создание союзного государства России и Белоруссии может представлять угрозу для его страны. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете "Франкфуртер альгемайне цайтунг".

"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом, - утверждает Зеленский. - Они могут включить туда (в интеграционные процессы - прим. ТАСС) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление".

"С этой стороны мы видим опасность для нас - вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией", - подытожил президент Украины.

В воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в интервью газете "Коммерсант" напомнил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру. При этом глава МИД уточнил, что не считает "суверенитет чем-то застывшим". Вместе с тем, по словам Макея, "сегодня небольшим государствам сложно выжить в периоды какой-то мировой экономической турбулентности, не обладая мощными ресурсами, поэтому Белоруссии необходимо искать какие-либо формы участия в интеграционных взаимодействиях, интеграционных процессах, чтобы сохранить государство".

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