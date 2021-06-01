Сбер протестирует родителей на знание правил интернет-безопасности
19:01 01.06.2021
Сбер в День защиты детей запустил специальный тест на знание правил интернет-безопасности для родителей. Виртуальные ассистенты «Салют» протестируют пользователей в приложениях «Сбер Салют» и «СберБанк Онлайн», а также на умных устройствах Sber. Для начала тестирования нужно сказать: «Салют, запусти День защиты детей». Тест также доступен в мини-приложениях в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на специальном сайте проекта. Там же родители могут изучить полезные материалы, например, практические рекомендации на тему того, как сделать использование интернета безопасным для ребенка.
«Дети сегодня ориентируются в цифровом мире зачастую лучше родителей, – говорит старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. – Может показаться, что наставления по поводу онлайн-общения и поведения им не нужны. Однако это не так – ребенок может столкнуться с различными опасностями в цифровой среде, о которых не подозревает. В специальном проекте ко Дню защиты детей мы подготовили много полезной, практичной и важной информации для родителей, которая поможет уберечь детей от основных киберугроз, не нарушая их личного пространства».
Также с 1 июня Сбер совместно c блогером Даней Милохиным запускают челлендж #киберсамураи в TikTok, который призван в игровой манере рассказать детям о правилах поведения в интернете и научить их избегать киберугроз. Кроме того, Сбер на площадке «СберКласса» состоится открытый видеоурок по кибербезопасности, посвященный основным правилам цифровой грамотности.
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