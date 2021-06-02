Суд признал законным постановку Навального на профучет как склонного к побегу

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петушинский районный суд Владимирской области отказал Алексею Навальному в удовлетворении его иска к исправительной колонии №2 за постановку на профучет как склонного к побегу, а также признал, что в ИК-2 не нарушались права блогера на непрерывный восьмичасовой сон, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что будет обжаловать решение суда. Представители ИК-2 в суде сообщили, что для снятия Навального с профучета необходимы два условия: нарушения прав истца и ошибка в нормативно- правовых актах, которых в данном случае нет.

Ранее сообщалось, что Навальный был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу в ИК-2 на шесть месяцев. По словам блогера, он уже состоял на профучете в течение трех месяцев в СИЗО, срок которого уже вышел, но в колонии его поставили на шестимесячный учет. По данным представителей колонии, срок установлен приказом Минюста, постановка производится автоматически.