0
0
127
НОВОСТИ

Суд признал законным постановку Навального на профучет как склонного к побегу

16:12 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петушинский районный суд Владимирской области отказал Алексею Навальному в удовлетворении его иска к исправительной колонии №2 за постановку на профучет как склонного к побегу, а также признал, что в ИК-2 не нарушались права блогера на непрерывный восьмичасовой сон, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что будет обжаловать решение суда. Представители ИК-2 в суде сообщили, что для снятия Навального с профучета необходимы два условия: нарушения прав истца и ошибка в нормативно- правовых актах, которых в данном случае нет.

Ранее сообщалось, что Навальный был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу в ИК-2 на шесть месяцев. По словам блогера, он уже состоял на профучете в течение трех месяцев в СИЗО, срок которого уже вышел, но в колонии его поставили на шестимесячный учет. По данным представителей колонии, срок установлен приказом Минюста, постановка производится автоматически.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 02.06.2021
Выплату по 10 тыс. руб. на ребенка получат и те семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет - Путин
0
69
17:00 02.06.2021
Белоруссия получила $500 млн в качестве второго транша госкредита России
0
99
16:38 02.06.2021
Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов поддержал инициативу Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей
0
117
16:32 02.06.2021
Андрея Пивоварова арестовали на два месяца
0
139
16:25 02.06.2021
Сбер на Петербургском форуме представил исследование о потребительских настроениях россиян в пяти быстро растущих индустриях
0
129
16:01 02.06.2021
Роман Романенко рассказал о сложностях работы в открытом космосе
0
139
16:00 02.06.2021
США и ФРГ требуют, чтобы Сербия признала независимость Косова - Вучич
0
183
15:32 02.06.2021
В Новой Каледонии вновь проведут референдум о независимости
0
189
15:27 02.06.2021
«РМ Рейл» и ММК расширяют сотрудничество
0
188
15:12 02.06.2021
Банкам запретят ставить "галочки" о согласии с допуслугами в кредитных договорах
0
196

Возврат к списку