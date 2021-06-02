Политолог: При помощи Толстого "Единая Россия" попробует завоевать в Москве все мандаты
18:45 02.06.2021
Избрание Петра Толстого на должность секретаря Московского городского регионального отделения «Единой России» должно улучшить имидж партии в российской столице, уверен политолог Сергей Михеев. На руководящем посту, согласно решению очередной конференции московских единороссов, вице-спикер Госдумы сменил Андрея Метельского. «Партия хочет при помощи Толстого повысить свой рейтинг. Альтернатив ему в Москве нет. Активный депутат своего избирательного округа, защитник РФ в ПАСЕ. Однозначно партийные менеджеры сделали ставку на медиагиганта, чтобы попробовать в Москве завоевать все мандаты», – уверен эксперт.
Как отмечает политолог Наталья Еремина, Толстой обладает большим потенциалом и принесет пользу партии: «Толстой – государственник, человек, отстаивающий интересы страны за рубежом. Он обладает масштабным политическим и конкретно партийным опытом. Это не просто медийная личность, а действующий политик. Его потенциал еще будет раскрываться».
Напомним, согласно по результатам предварительного открытого голосования «Единой России», Петр Толстой победил в Люблинском (199-м) одномандатном округе Москвы, получив почти 28 тыс. голосов.
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