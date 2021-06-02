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НОВОСТИ

Объявлено имя победителя Букеровской премии 2021

20:53 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французский писатель Давид Диоп стал победителем международной Букеровской премии (The 2021 Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, за роман "Родственная душа" (Frre d'me, англ. At Night All Blood is Black, букв. "Ночью любая кровь черна"). Об этом в среду объявила на торжественной церемонии в Кафедральном соборе Ковентри председатель жюри премии, британская писательница Люси Хаджес-Холлетт.

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