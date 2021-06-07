Поклонники Анатолия Вассермана собрали его портрет из кубиков Рубика
12:48 06.06.2021
|Фото Алены Куреновой
«Я благодарен энтузиастам, собравшим мой портрет из такого неподходящего для изобразительного искусства материала, как кубик Рубика. Для того чтобы собрать кубик Рубика требуется немалое напряжение ума, а уж для того, чтобы его придумать понадобилось вообще практически гениальное усилие. Поэтому кубик Рубика ассоциируется с интеллектом», - заявил Анатолий Вассерман.
«Если говорить про сборку картин, то это просто для интереса, для красоты, - отмечает кубикмэн Виктор. - Но есть и спидкубинг. Конечно, это не является официальным спортом, но люди на таких соревнованиях собирают различные головоломки на скорость. У нас в Москве я участвовал с 2008 по 2019 во всероссийских соревнованиях, которые проводились каждый год в энергетическом институте».
Отметим что на встрече с фанатами, аналитик также подписал поклонникам свою переизданную недавно книгу «Чем капитализм хуже социализма» и раздал автографы.
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