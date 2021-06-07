Поклонники Анатолия Вассермана собрали его портрет из кубиков Рубика

12:48

Фото Алены Куреновой

Волонтеры «Академии Вассермана» создали портрет известного участника интеллектуальных игр и аналитика Анатолия Вассермана из кубиков Рубика. Для изготовления объекта размером два на три метра потребовалось 1650 головоломок. Картину собирали в течение двух дней. Трое молодых людей-добровольцев специально для этого проекта организовали команду. Проект был подготовлен к автограф-сессии, которую аналитик проводил для своих поклонников в одном из торговых центров Москвы в выходные.

«Я благодарен энтузиастам, собравшим мой портрет из такого неподходящего для изобразительного искусства материала, как кубик Рубика. Для того чтобы собрать кубик Рубика требуется немалое напряжение ума, а уж для того, чтобы его придумать понадобилось вообще практически гениальное усилие. Поэтому кубик Рубика ассоциируется с интеллектом», - заявил Анатолий Вассерман.

«Если говорить про сборку картин, то это просто для интереса, для красоты, - отмечает кубикмэн Виктор. - Но есть и спидкубинг. Конечно, это не является официальным спортом, но люди на таких соревнованиях собирают различные головоломки на скорость. У нас в Москве я участвовал с 2008 по 2019 во всероссийских соревнованиях, которые проводились каждый год в энергетическом институте».

Отметим что на встрече с фанатами, аналитик также подписал поклонникам свою переизданную недавно книгу «Чем капитализм хуже социализма» и раздал автографы.