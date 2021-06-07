В Москве пострадал 11-летний ребенок от упавшей ветки дерева

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Москвы начала проверку после падения части дерева на 11-летнего мальчика, ребенок в больнице. Об этом сообщили журналистам в пресс- службе надзорного ведомства столицы.



"Ветка дерева упала на 11-летнего мальчика на Волоколамском шоссе. Проводится прокурорская проверка. Мальчик госпитализирован", - рассказали в ведомстве.



Ранее МЧС предупредило о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве.



