Почти треть поляков считают партию Туска пророссийской — опрос

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 30% жителей Польши считают возглавляемую премьер-министром Дональдом Туском Гражданскую коалицию пророссийской. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром United Surveys по заказу радиостанции RMF FM.

Согласно этим данным, 30,1% опрошенных назвали самой пророссийской партию премьера. Бывшую правящую партию «Право и справедливость» указали 23% респондентов. 16,2% считают, что «интересы России» продвигает ультраправое объединение «Конфедерация».

Опрос проводился с 24 по 26 мая, в нем участвовали 1 тыс. жителей Польши.