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Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с РФ по «Силе Сибири — 2» — МИД КНР

13:20 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов на взаимовыгодной основе взаимодействовать с Россией по проекту газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Поиск взаимовыгодных точек соприкосновения, углубленная интеграция интересов, достижение обоюдного успеха — это консенсус, который был достигнут между главами двух государств. Мы готовы к взаимодействию с Россией для реализации этого важного консенсуса», — подчеркнула она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, который поинтересовался, «не застопорился ли этот проект».

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